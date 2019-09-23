Жителя гдовской деревни застрелили сидящим в кресле: подозреваемая задержана

Задержана жительница Гдовского района, подозреваемая в убийстве своего сожителя. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Сообщение о том, что в доме в одной из деревень Гдовского района найдено тело 64-летнего мужчины, поступило в полицию 22 сентября.

По версии следствия, к преступлению причастна 43-летняя сожительница потерпевшего, которая взяла охотничье ружье и выстрелила в сидящего в кресле мужчину. В результате огнестрельного ранения тот скончался на месте преступления.

Сейчас подозреваемая задержана.