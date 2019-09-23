С завтрашнего дня во всех микрорайонах Пскова запустят системы отопления

С 24 сентября «Псковские тепловые сети» начнут подавать тепло в дома псковичей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В связи с тем, что среднесуточная температура на улице в Пскове в течение пяти суток снижалась до +8 градусов, принято решение начинать отопительный сезон. Во все микрорайоны города тепло подадут одновременно.

На объектах социальной инфраструктуры: школы, детские сады, больницы, поликлиники Пскова отопительный сезон уже начался. Теплоподача осуществлялась по заявкам от учреждений.