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Общество

С завтрашнего дня во всех микрорайонах Пскова запустят системы отопления

23 сентября 2019 года, 14:16

С 24 сентября «Псковские тепловые сети» начнут подавать тепло в дома псковичей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В связи с тем, что среднесуточная температура на улице в Пскове в течение пяти суток снижалась до +8 градусов, принято решение начинать отопительный сезон. Во все микрорайоны города тепло подадут одновременно.

На объектах социальной инфраструктуры: школы, детские сады, больницы, поликлиники Пскова отопительный сезон уже начался. Теплоподача осуществлялась по заявкам от учреждений.

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