В Псковской области началась регистрация на выездные проектные школы «Команды 2018»

В ближайшие три месяца проектный офис «Команда 2018» посетит тринадцать городов Псковской области с трехдневными проектными школами. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной
В ближайшие три месяца проектный офис «Команда 2018» посетит тринадцать городов Псковской области с трехдневными проектными школами. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной
Итогом проекта станет отбор 13-ти кураторов «Команды 2018» от муниципальных образований.
Благодаря проекту «Малые города - большие возможности» «Команда 2018» сформирует кадровый резерв для включения в рабочие, проектные и творческие группы в малых городах Псковской области
Ссылки на регистрацию на школы по городам доступна в группе проекта «ВКонтакте».