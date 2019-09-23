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Культура

Профессионалы библиотечного дела приедут в Пскове на региональный семинар

23 сентября 2019 года, 13:00

Региональный семинар «Норд-вест: библиотечные векторы» состоится в Пскове 25 сентября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Участниками мероприятия станут руководители и специалисты муниципальных детских библиотек. Основными темами для обсуждения будут отечественные и международные тенденции библиотечного обслуживания детей; читательские проекты Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени Вениамина Александровича Каверина.

Особенностью семинара станет участие профессионалов библиотечного дела в творческой лаборатории для руководителей детского чтения в рамках Третьего Всероссийского литературного фестиваля «Книжная яблоня».

Начало работы семинара – 10.00, в помещении библиотеки на Сиреневом бульваре, дом 3.

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