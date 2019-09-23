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Культура

Стало известно, чего ждать псковичам на историческом празднике «Воевода Шуйский»

23 сентября 2019 года, 12:28

В субботу, 28 сентября, в Пскове у Покровской башни пройдет IV исторический праздник «Воевода Шуйский», посвященный 437-летию героической обороны Пскова от войск польского короля Стефана Батория. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

«Воевода Шуйский» начнется в 12.00 с заупокойной литии в храме Рождества и Покрова Богородицы от Пролома (Псков, улица Свердлова, дом 1), далее праздник перенесётся на набережную реки Великой, развернувшись у Покровской башни.

Псковичей и гостей города ждут реконструкция сражения, ремесленный двор, где обучат чеканке монет, резьбе по дереву, прядению нити, стрельбе из лука; концерты фолк-исполнителей, показательные выступления клубов исторической реконструкции, дефиле исторического костюма, экскурсии по Покровской башне и подземным ходам.

У Покровского комплекса развернут работу пять дворов: исторический, ремесленный, зрелищный, музыкальный и Сытный.

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