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Культура

Школьники из Печорского района побывают в Псковском кремле в рамках «Культпросвета»

23 сентября 2019 года, 11:18

Проект «Культпросвет» стартует 23 сентября в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В ближайшие два дня в его рамках более 70 школьников Печорского района посетят в Пскове передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД», а также побывают на экскурсии в Псковском кремле.

В течение учебного года для ребят запланировано посещение Псковской областной филармонии, Псково-Изборского объединенного музея-заповедника, планетария, Пушкинских Гор и музея города Печоры.

Практика реализации проекта была представлена на региональном форуме «Без границ» на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, что позволило придать его осуществлению определенный импульс.

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