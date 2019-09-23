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Происшествия

Суд наказал невельчанина, угнавшего машину, чтобы попасть с соседнюю деревню

23 сентября 2019 года, 10:18

Жителю Невельского района ограничили свободу за угон отечественного автомобиля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что утром 29 июля нынешнего года этот мужчина находился на улице в усвятской деревне Бондарево. Внезапно ему потребовалось добраться до соседней деревни Шершни. Тогда невельчанин проник в салон чужого ВАЗ-21140, завел двигатель оставленным в салоне ключом и отправился в путь. Побывав в Шершнях, на обратном пути угонщик забуксовал на дороге в деревне Карпекино. Встреча с полицейскими была неизбежна.

Суд учёл все смягчающие наказание обстоятельства и назначил виновному наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы.

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