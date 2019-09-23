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Общество

Уйти с пустыми руками было невозможно – губернатор поделился впечатлениями о ярмарке в Пскове

23 сентября 2019 года, 09:32

«Наши фермеры и огородники – большие молодцы! Несмотря на все капризы природы, вырастили достойный урожай!» - прокомментировал губернатор Михаил Ведерников на своей страничке в «Инстаграм» визит на 20-ю сельскохозяйственную ярмарку в Пскове.

Отдельно глава региона отметил широкий ассортимент натуральных продуктов, представленных на ярмарке:

Картофель, лук, яблоки, томаты, варенье, свежая ароматная зелень – всего не перечесть. Уйти с пустыми руками было невозможно.


Уйти с пустыми руками было невозможно – губернатор поделился впечатлениями о ярмарке в ПсковеМихаил Ведерников, губернатор Псковской области
По словам Михаила Ведерникова, те, кто не успел сделать запасы на зиму, или купить вкусностей к столу на нынешней ярмарке, смогут сделать это 5 октября на Октябрьской площади на главной областной ярмарке.

Напомним, 21 сентября в центре Пскова свою продукцию представили мелкие и крупные хозяйстве района, предприятий города, гости из других регионов и районов области.

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