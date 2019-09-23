Уйти с пустыми руками было невозможно – губернатор поделился впечатлениями о ярмарке в Пскове

«Наши фермеры и огородники – большие молодцы! Несмотря на все капризы природы, вырастили достойный урожай!» - прокомментировал губернатор Михаил Ведерников на своей страничке в «Инстаграм» визит на 20-ю сельскохозяйственную ярмарку в Пскове.
Отдельно глава региона отметил широкий ассортимент натуральных продуктов, представленных на ярмарке:
Картофель, лук, яблоки, томаты, варенье, свежая ароматная зелень – всего не перечесть. Уйти с пустыми руками было невозможно.
Михаил Ведерников, губернатор Псковской областиПо словам Михаила Ведерникова, те, кто не успел сделать запасы на зиму, или купить вкусностей к столу на нынешней ярмарке, смогут сделать это 5 октября на Октябрьской площади на главной областной ярмарке.
Напомним, 21 сентября в центре Пскова свою продукцию представили мелкие и крупные хозяйстве района, предприятий города, гости из других регионов и районов области.