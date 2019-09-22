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Общество

Антинаркотический десант развеял мифы о наркотиках в Палкинской средней школе

22 сентября 2019 года, 14:35

Для формирования навыков уверенного отказа от употребления психоактивных веществ и ответственного отношения к своему здоровью полицейские вместе с волонтерами провели комплекс профилактических мероприятий для учащихся 8-11 классов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Волонтеры антинаркотического движения совместно с ребятами из Палкинской средней школы развеяли мифы о наркотиках, разобрали виды наркотической зависимости и обсудили проблемы, которые возникают после употребления запрещенных веществ. Наркополицейсикие проинформировали школьников об ответственности за немедицинское потребление, распространение и хранение веществ, запрещённых к гражданскому обороту на территории России.

Говорилось и об успешных операциях Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, в результате которых были задержаны и привлечены к уголовной ответственности участники организованных преступных групп, осуществлявших на территории региона сбыт наркотических средств в особо крупных размерах.

В завершение, волонтеры призвали своих юных друзей активно заниматься спортом, пожелали хорошего настроения и оптимизма на весь год.

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