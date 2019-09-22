Житель Великих Лук потерял почти 15 тысяч рублей из-за своей доверчивости

В результате действий мошенников пенсионер из Великих Лук лишился денег. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, жителю Великих Лук, 1954 года рождения, 19 сентября на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Он заявил, что с банковской карты пенсионера злоумышленники, якобы, пытаются снять деньги. И для выхода из сложившейся ситуации необходимо, чтобы великолучанин сообщил некоторые данные по карте.

Горожанин выполнил указания незнакомца и сообщил необходимые реквизиты. И в результате, нечистые на руку лица списали с его карты около 15 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.