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Культура / Событие

В порховской деревне Полоное открыли спортивно-культурный комплекс

21 сентября 2019 года, 11:28

На приспособление помещений начальной школы под него были выделены 5,4 млн рублей из резервного фонда областной администрации. Работы по внутренней отделке и перепланировке помещений проводились в течение года. Были заменены окна и полы в помещениях, проведен косметический ремонт, увеличена площадь зрительного зала, отремонтировано зал спортивный.

В учреждении будет танцевальная секция, кружок «Умелые ручки», краеведческий музей, библиотека, будут проходить занятия местного хора.

Услугами нового учреждения могут воспользоваться более 1,8 тыс жителей деревни Полоное, а также более 3 тыс человек из близлежащих населенных пунктов.

В порховской деревне Полоное открыли спортивно-культурный комплекс
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