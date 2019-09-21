В порховской деревне Полоное открыли спортивно-культурный комплекс

На приспособление помещений начальной школы под него были выделены 5,4 млн рублей из резервного фонда областной администрации. Работы по внутренней отделке и перепланировке помещений проводились в течение года. Были заменены окна и полы в помещениях, проведен косметический ремонт, увеличена площадь зрительного зала, отремонтировано зал спортивный.

В учреждении будет танцевальная секция, кружок «Умелые ручки», краеведческий музей, библиотека, будут проходить занятия местного хора.

Услугами нового учреждения могут воспользоваться более 1,8 тыс жителей деревни Полоное, а также более 3 тыс человек из близлежащих населенных пунктов.