Участники «Кросса наций» пробегут по Пскову через пару часов

Всероссийские соревнования по бегу пройдут сегодня в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. Торжественное открытие состоится в 11:30 у площадки рядом с Власьевской башней Псковского кремля и инсталляции «Россия начинается здесь».

В рамках кросса состоится «Цифровой забег», дистанция которого составит 5 040 метров (по количеству вышек, которые обеспечивают цифровое вещание на территории России). «Цифровой забег» приурочили к переходу с аналогового на цифровое телевещание. Победителям подарят 9 приставок.