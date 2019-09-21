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Политика

Участники «Кросса наций» пробегут по Пскову через пару часов

21 сентября 2019 года, 10:52

Всероссийские соревнования по бегу пройдут сегодня в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. Торжественное открытие состоится в 11:30 у площадки рядом с Власьевской башней Псковского кремля и инсталляции «Россия начинается здесь».

В рамках кросса состоится «Цифровой забег», дистанция которого составит 5 040 метров (по количеству вышек, которые обеспечивают цифровое вещание на территории России). «Цифровой забег» приурочили к переходу с аналогового на цифровое телевещание. Победителям подарят 9 приставок.

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