Автобусы в Пскове сегодня ходят по непривычным маршрутам

Причина - проведение в городе Пскове 20-й осенней сельскохозяйственной ярмарки Псковского района. Как сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс» в период с 06.00 до 17.00 закрывается движение общественного транспорта по Октябрьскому пр-ту от ул. Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьской площади, ул. Советской от ул. Детской до пл. Ленина.

Автобусы маршрутов №№ 4, 17, 101, 116 с Завеличья следуют по Рижскому пр-ту, ул. М. Горького, Дамбу, пл. Победы, ул. Кузнецкую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом направлении.

В обратном направлении:

Маршрут №4: с Октябрьского проспекта следует с поворотом на ул. Гагарина (с остановкой), ул. Бастионной с выездом на ул. Вокзальную (с остановкой у ж/д музея) и далее по ул.Советской, пл.Победы, Дамба и т.д со всеми остановками;

Маршруты №№ 17, 116: с Вокзала следуют по ул.Вокзальной ул.Советской, пл.Победы, Дамба и т.д со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 3: с Завеличья следуют по Рижскому пр-ту, пл. Ленина с поворотом на Запсковье, ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Алтаева, ул. Инженерной в прямом и обратном направлениях со всеми остановками (конечная и начальная остановки - 3-я пол-ка);

Автобусы маршрута № 14: с Завеличья следуют по ул. Коммунальной, ул. М. Горького через Дамбу, пл. Победы, ул. Кузнецкую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом направлении со всеми остановками. В обратном направлении с Вокзала следует по ул. Вокзальной ул. Советской, пл. Победы, Дамба и т.д со всеми остановками.

Автобусы маршрутов №№ 115, 122, 126, 129, 130: с Автовокзала следуют со всеми остановками по ул. Советской, пл. Победы через Дамбу по ул. М. Горького, с выездом на Рижский пр-т и далее по маршруту. В обратном направлении – с Рижского пр-та по ул. М. Горького, Дамбу, пл. Победы ул. Советской на Автовокзал.

Автобус маршрута № 109: от Автовокзала следует к Летнему саду с поворотом на ул. Кузнецкую, далее по ул. Инженерной, Алтаева, Архив, ул. Труда с выездом на ул.Л. Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобус маршрута № 19 следует от Цементных складов через пл. Победы, ул.Советскую на Вокзал; от Вокзала по ул. Советской, пл. Победы на Цементные склады.

Автобусы маршрута № 11 следуют с ул. Звёздной по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной с выездом к «Летнему саду» и далее по маршруту в прямом и обратном направлении со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 1 следуют со Снятной горы, ул. Ижорского батальона, ул. Леона Поземского с поворотом у ц. Косьмы и Домиана на ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Алтаева, ул. Инженерной с выездом к «Летнему саду» и далее по маршруту в прямом и обратном направлении со всеми остановками.

Автобусы маршрутов №№ 8, 8А следуют через пл. Победы, ул.Советскую на Вокзал; от Вокзала по ул. Советской, пл. Победы, ул.Я. Райниса.

Автобусы маршрута № 207 «Псков - Печоры» (экспресс) рейсами с автовокзала на 9.35 и 13.35 следуют по ул. Советской, пл. Победы, ул. Юбилейной с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрутов №№ 22, 25, 30, 113, 114, 118, 121, 124, 127, 142, 136, 137, 138, 166, 174 – следуют без изменения схемы движения.

Дачные автобусные маршруты №№ 119, 132, 139, 151, 161, 163, 164: от ул. Рокоссовского с Рижского пр-та следуют по ул. М. Горького, Дамбу, пл. Победы, (с обязательной остановкой), ул. Кузнецкой и далее по маршруту (ост. «Детский парк» - отменяется);

В обратном направлении с Октябрьского проспекта с поворотом на ул. Гагарина (с остановкой), ул. Бастионной с выездом на ул. Вокзальную (с остановкой у ж/д музея) и далее по ул. Советской, пл. Победы, Дамба и т.д со всеми остановками.

Маршрут №163: от пл.Победы следует по ул.Стрелковой Дивизии в прямом и обратном направлениях.

Маршруты №№ 119, 132, 139, 151, 163, 164: от ул. Текстильной с ул. Звёздной следуют по ул. Текстильной, ул. Инженерной с выездом к «Летнему саду» на Октябрьский пр-т и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях (ост. « 12 школа», ост. «Детский парк» - отменяются).