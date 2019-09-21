За два года в регионе благоустроили около 240 дворов

Об опыте региона в строительной сфере и работе с ТКО на Международном муниципальном форуме БРИКС, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге, рассказал председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов, сообщили в пресс-службе региона.

В первом полугодии этого года на территории региона построено около 680 домов общей площадью около 137 тыс кв м. Он подчеркнул, что по итогам прошлого года общая площадь жилых помещений, приходящихся на одного жителя, составила более 30 кв м. По этому показателю регион находится на втором месте в федеральном округе.

Говоря о работе по формированию комфортной городской среды, Сергей Грахов обратил внимание, что, начиная с 2017 года, по проекту удалось благоустроить более 400 территорий, из которых около 240 дворов. На эти цели было направлено около 500 млн рублей.