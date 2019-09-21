Михаил Ведерников предложил ввести звание «Заслуженный педагогический работник Псковской области»

Оно даст возможность его обладателю получать определенные выплаты. Это предложение губернатор Псковской области внес на встрече с представителями педагогической общественности в преддверии Дня учителя.

- Это было бы правильно, как знак внимания и признательности. Почетное звание могли бы получить люди, которые уже состоялись в профессии, чьи заслуги признает педагогическое сообщество региона, - отметил Михаил Ведерников.

На встречи шла речь об обеспечении кадрами и закреплении молодых учителей. Михаил Ведерников обратил внимание, что региону в вопросе привлечения специалистов сложно конкурировать с соседними, более крупными субъектами РФ. На территории региона общая потребность в педагогах составляет порядка 600 мест. К тревожным тенденциям он отнес рост среднего возраста учителей, а также слабую мотивацию выпускников профильных вузов, психологические опасения молодых специалистов перед работой в школе, боязнь колоссальной бумажной работы и другие факторы.

В числе дополнительно принятых мер - программа «Земский учитель», которая заработает со следующего года. В ее рамках специалисты, готовые работать в сельской местности, будут получать поддержку в размере 1 млн рублей.