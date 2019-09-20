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Общество

Первый подземный пешеходный переход появится в Псковской области

20 сентября 2019 года, 18:32

Первый подземный пешеходный переход в Псковской области появится в Великих Луках на пересечении проспекта Ленина и улицы Дьяконова. Об этом пишет Псковское агентство информации, ссылаясь на пресс-службу администрации муниципалитета.

Работы выполнят в рамках реконструкции перекрестка, что позволит ликвидировать так называемое «бутылочное горлышко» при съезде с путепровода.

Благодаря подземным переходам сократится ожидание на светофорах для пешеходов и водителей, а также сократятся объёмы транспортных выхлопов в этой части города.

На работы по реконструкции развязки будет потрачено 132 миллиона рублей. Проект получил одобрение губернатора Псковской области.

Дата начала работ пока неизвестна.

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