Первый подземный пешеходный переход появится в Псковской области

Первый подземный пешеходный переход в Псковской области появится в Великих Луках на пересечении проспекта Ленина и улицы Дьяконова. Об этом пишет Псковское агентство информации, ссылаясь на пресс-службу администрации муниципалитета.
Работы выполнят в рамках реконструкции перекрестка, что позволит ликвидировать так называемое «бутылочное горлышко» при съезде с путепровода.
Благодаря подземным переходам сократится ожидание на светофорах для пешеходов и водителей, а также сократятся объёмы транспортных выхлопов в этой части города.
На работы по реконструкции развязки будет потрачено 132 миллиона рублей. Проект получил одобрение губернатора Псковской области.
Дата начала работ пока неизвестна.