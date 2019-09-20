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Общество

Псковский «Электрополис» вошёл в тройку самых эффективных технопарков России

20 сентября 2019 года, 15:56

Псковский «Электрополис» попал в тройку технопарков России по эффективности деятельности. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Технопарк «Электрополис» во второй раз принял в нем участие и по итогам года вошел в тройку лучших технопарков по суб-индексу S3 — «Эффективность деятельности управляющей компании технопарка». Также технопарк занял 6 место по уровню производительности труда.

В этом году в рейтинг включен 41 технопарк и нанотехнологический центр из 22 регионов. Всего на территории РФ функционирует около 170 технопарков.

Лидеры рейтинга будут награждены в рамках 4-й ежегодной практической конференции «Промышленная Россия 4.0», которая пройдет 29 ноября в Москве.

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