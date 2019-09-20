Изменить среду для автомобилистов вместо ликвидации переходов предложил активист «Убитых дорог»

Ликвидация пешеходных переходов или установка на них светофоров не является спасением от ДТП, уверен активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков. Общественник рассказал «Псковской правде» о существовании более эффективных мер по борьбе с ДТП, они направлены на снижение скорости автомобилей, а не на установку барьеров для пешеходов. Это и установка «лежачих полицейских», и изменение криволинейности улицы, и сужение проезжей части – повсеместное внедрение такой меры сейчас как раз рассматривают в Минстрансе.