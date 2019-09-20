Изменить среду для автомобилистов вместо ликвидации переходов предложил активист «Убитых дорог»

Решение убирать переходы, где были аварии – не выход. Почему тогда автоинспекция не выходит с инициативой закрыть движение на тех участках, где бьются машины, и происходят крупные ДТП. Логика та же. Наше сообщество ранее тоже вносило предложения о ликвидации некоторых переходов, но тенденции меняются, меняются и потребности. Город у нас в топе рейтингов по туризму, а туристы предпочитают передвигаться пешком, на велосипедах или самокатах. Ликвидация переходов не сделает город удобнее для туристов. Да и жители города скоро подхватят эту тенденцию больших городов.



