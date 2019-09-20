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Общество

Изменить среду для автомобилистов вместо ликвидации переходов предложил активист «Убитых дорог»

20 сентября 2019 года, 15:19

Ликвидация пешеходных переходов или установка на них светофоров не является спасением от ДТП, уверен активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков. Общественник рассказал «Псковской правде» о существовании более эффективных мер по борьбе с ДТП, они направлены на снижение скорости автомобилей, а не на установку барьеров для пешеходов. Это и установка «лежачих полицейских», и изменение криволинейности улицы, и сужение проезжей части – повсеместное внедрение такой меры сейчас как раз рассматривают в Минстрансе.

Решение убирать переходы, где были аварии – не выход. Почему тогда автоинспекция не выходит с инициативой закрыть движение на тех участках, где бьются машины, и происходят крупные ДТП. Логика та же. Наше сообщество ранее тоже вносило предложения о ликвидации некоторых переходов, но тенденции меняются, меняются и потребности. Город у нас в топе рейтингов по туризму, а туристы предпочитают передвигаться пешком, на велосипедах или самокатах. Ликвидация переходов не сделает город удобнее для туристов. Да и жители города скоро подхватят эту тенденцию больших городов.


Изменить среду для автомобилистов вместо ликвидации переходов предложил активист «Убитых дорог»Николай Мельков,
активист движения «Убитые дороги» 
Также Николай Мельков напомнил о тратах, которые совсем недавно понес бюджет на оборудование только что ликвидированного перехода через Октябрьский проспект в районе улицы Свердлова. В прошлом году улица пережила реконструкцию, проект которой прошел госэкспертизу и был согласован в ГИБДД. Во время реконструкции было обустроено понижение тротуара, установлены новые знаки. И вот – новые расходы, на этот раз на забор с двух сторон.

«Может, имело смысл убрать переход во время реконструкции? – недоумевает Николай Мельков. – Новый забор стоит по всем правилам, есть распоряжение правительства, обязующее устанавливать направляющее заграждение. Но данная мера не работает. Все нормативы использованы у почтамта, а людей там все равно сбивают. Может, проще изменить среду? Чтобы водители не могли сильно разгонятся».

Изменить среду для автомобилистов вместо ликвидации переходов предложил активист «Убитых дорог»
В Пскове провели акцию в память о ликвидированном пешеходном переходе .
Фото Александра Елисеева.
Напомним, накануне инициативная группа жителей Пскова провела акцию «Поминки пешеходного перехода» у Летнего сада, где ликвидировали «зебру» и поставили забор. Владимир Папорт назвал акцию «точкой зрения» и заявил, что не в праве ее комментировать.

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