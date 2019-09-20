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Спорт

Телевизор смогут выиграть псковичи на «Кроссе наций»

20 сентября 2019 года, 14:18

Телевизор смогут выиграть псковичи в рамках «Цифрового забега» на «Кроссе наций». Об этом сообщил «Псковской правде» начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.

«Цифровой забег» пройдет в формате развлекательно-информационного мероприятия, и в нем смогут принять участие все желающие. Для этого необходимо сфотографироваться возле баннера с хештегом #переходимнацифруврегионе60. Фото будут опубликованы в соцсетях. А 14 октября, в день перехода с аналогового телевещания на цифровое, среди участников мероприятия будет разыгран приз — телевизор.

На площадке мероприятия будут размещены флаги 20 телеканалов, с которыми также можно будет сфотографироваться. Также там будут работать волонтеры, у которых можно получить консультацию о переходе на «цифру» и об оборудовании, которое нужно приобрести для приема цифрового сигнала.

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Кстати, приставки для получения цифрового сигнала получат все победители «Кросса наций».

Напомним, что соревнования «Кросс наций» стартуют рядом с Власьевской башней Псковского кремля. Для детей предусмотрена дистанция в 1 км, для спортсменов старше 10 лет — дистанции на 4 и 8 километров. Соревнования торжественно откроются 21 сентября в 11:30. Предполагается, что в забегах примут участие порядка 2 тысяч жителей Пскова и области.

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