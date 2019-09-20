Телевизор смогут выиграть псковичи на «Кроссе наций»

Телевизор смогут выиграть псковичи в рамках «Цифрового забега» на «Кроссе наций». Об этом сообщил «Псковской правде» начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.

«Цифровой забег» пройдет в формате развлекательно-информационного мероприятия, и в нем смогут принять участие все желающие. Для этого необходимо сфотографироваться возле баннера с хештегом #переходимнацифруврегионе60. Фото будут опубликованы в соцсетях. А 14 октября, в день перехода с аналогового телевещания на цифровое, среди участников мероприятия будет разыгран приз — телевизор.

На площадке мероприятия будут размещены флаги 20 телеканалов, с которыми также можно будет сфотографироваться. Также там будут работать волонтеры, у которых можно получить консультацию о переходе на «цифру» и об оборудовании, которое нужно приобрести для приема цифрового сигнала.