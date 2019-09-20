Дмитрий Месхиев назвал Павла Устинова «безвинно осужденным» и потребовал его освободить

Художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев 18 сентября перед началом показа спектакля «Отелло» на гастролях в Новороссийске потребовал от имени всей труппы освободить невинно осужденного актера Павла Устинова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе драмтеатра

Хочу выразить поддержку нашему коллеге - безвинно осужденному актеру Павлу Устинову. Мы всем театром требуем, чтобы справедливость восторжествовала и этого ни в чем не повинного человека немедленно отпустили.

Отметим, что в Новороссийске начались гастроли Псковского академического театра драмы им. А .С. Пушкина. Гастроли проходят в рамках межрегиональной программы федерального проекта Министерства культуры РФ «Большие гастроли».

Кстати, актеры, режиссеры и журналисты подключились к флешмобу в поддержку артиста Павла Устинова. Вступилиза задержанного и представители власти.

Напомним, Устинова недавно приговорили к 3,5 года лишения свободы. Во время несанкционированного митинга в Москве актер, по версии следствия, оказал сопротивление росгвардейцу и вывихнул тому руку.