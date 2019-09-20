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Общество

Псковский депутат выложил на «Фейсбук» фото со своим новорождённым ребёнком

20 сентября 2019 года, 12:25

Депутаты областного Собрания и коллектив аппарата законодательного органа поздравили своего коллегу Геннадия Григорьева с рождением дочери. Информация об этом появилась в официальной страничке регионального парламента на «Фэйсбук».

Псковский депутат выложил на «Фейсбук» фото со своим новорождённым ребёнком
Теперь в семье депутата трое детей.
Фото с личной странички Геннадия Григорьева на «Фэйсбук».
«Семья ещё одного нашего депутата стала многодетной», - говорится в посте.

Ранее Геннадий Григорьев разместил на личной страничке на «Фэйсбук» семейную фотографию с новорожденным на руках возле здания Псковского перинатального центра.

Псковский депутат выложил на «Фейсбук» фото со своим новорождённым ребёнком
Счастливый отец с младенцем на руках.
Фото с личной странички Геннадия Григорьева на «Фэйсбук».
«Многодетная семья», - подписал фотографию депутат.

Напомним, 1 июня, в Псковской области стартовала программа «Подарок новорожденному», инициированная губернатором Михаилом Ведерниковым. Младенец получает открытку и медаль «Рожденному на земле псковской», а родители - сертификат в магазин товаров для детей на 5 тысяч рублей.

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