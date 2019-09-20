Псковский депутат выложил на «Фейсбук» фото со своим новорождённым ребёнком

Депутаты областного Собрания и коллектив аппарата законодательного органа поздравили своего коллегу Геннадия Григорьева с рождением дочери. Информация об этом появилась в официальной страничке регионального парламента на «Фэйсбук».
Депутаты областного Собрания и коллектив аппарата законодательного органа поздравили своего коллегу Геннадия Григорьева с рождением дочери. Информация об этом появилась в официальной страничке регионального парламента на «Фэйсбук».
Ранее Геннадий Григорьев разместил на личной страничке на «Фэйсбук» семейную фотографию с новорожденным на руках возле здания Псковского перинатального центра.
Напомним, 1 июня, в Псковской области стартовала программа «Подарок новорожденному», инициированная губернатором Михаилом Ведерниковым. Младенец получает открытку и медаль «Рожденному на земле псковской», а родители - сертификат в магазин товаров для детей на 5 тысяч рублей.