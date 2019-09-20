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Общество

Ещё три пешеходных перехода в ближайшее время ликвидируют в Пскове

20 сентября 2019 года, 12:02

Три нерегулируемых пешеходных перехода в ближайшее время исчезнут с дорог Пскова, а еще один превратится в регулируемый. Об этом в разговоре с «Псковской правдой» напомнил начальник ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.

В частности, речь идет о переходах на Рижском проспекте (у магазина «Магеллан»), на улице Коммунальной (у Детской областной больницы) и на улице Западной (в районе школы №25). Светофор с кнопкой появится на переходе от Детского парка к улице Пушкина. Решение по всем четырем переходам было принято на городской комиссии по безопасности дорожного движения 21 августа.

Самые незащищенные участники дорожного движения – пешеходы. Мы для их защиты все это и делаем.


Ещё три пешеходных перехода в ближайшее время ликвидируют в ПсковеВладимир Папорт, начальник ГИБДД УМВД России по городу Пскову 
Ещё три пешеходных перехода в ближайшее время ликвидируют в Пскове
В Пскове провели акцию в память о ликвидированном пешеходном переходе .
Фото Александра Елисеева.
Напомним, накануне инициативная группа жителей Пскова провела акцию «Поминки пешеходного перехода» у Летнего сада, где ликвидировали «зебру» и поставили забор. Владимир Папорт назвал акцию «точкой зрения» и заявил, что не в праве ее комментировать.

«Мы с 2015 года неоднократно выходили с предложениями о ликвидации этого перехода в связи с наездами на пешеходов, в том числе на детей. Окончательное решение принято коллегиально с участием собственника дороги, депутатов, общественных организаций», - отметил начальник ГИБДД.

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На сомнения в том, что на перекрестке у Летнего сада стало безопаснее – пешеходы все равно перебегают дорогу, только водители теперь притормаживать не обязаны – Владимир Папорт напомнил об административной ответственности за подобные действия. И отверг предложение поставить в этом место одного из сотрудников для обеспечения безопасности: «Нас не столько много, чтобы ставить инспектора у каждого перехода».

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