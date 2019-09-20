Ещё три пешеходных перехода в ближайшее время ликвидируют в Пскове

Три нерегулируемых пешеходных перехода в ближайшее время исчезнут с дорог Пскова, а еще один превратится в регулируемый. Об этом в разговоре с «Псковской правдой» напомнил начальник ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.

В частности, речь идет о переходах на Рижском проспекте (у магазина «Магеллан»), на улице Коммунальной (у Детской областной больницы) и на улице Западной (в районе школы №25). Светофор с кнопкой появится на переходе от Детского парка к улице Пушкина. Решение по всем четырем переходам было принято на городской комиссии по безопасности дорожного движения 21 августа.