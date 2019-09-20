Участницы «Модной революции» выйдут на сцену, чтобы удивить зрителей гала-шоу

В воскресенье, 29 сентября, в торговом комплексе «ПИК-60» состоится гала-шоу проекта «Модная революция». Участницы и партнеры проекта выйдут на сцену с модными дефиле и удивят зрителей своими преображениями.

Участниками шоу станут самые яркие участницы проекта «Модная революция». Псковички будут блистать своими нарядами и эмоциями, доказывая всем, что в любом возрасте есть место красоте и стилю.

Напомним, «Модная революция» - совместный проект газеты «Псковская правда» и торгового комплекса «ПИК-60» - в начале следующего года отметит свое десятилетие. Первый выпуск «Модной революции» вышел в феврале 2009 года. С тех пор на проекте переодели несколько сотен псковичек и жителей области. У многих участниц после проекта произошли счастливые изменения в жизни.

Все выпуски проекта вы можете посмотреть в специальном разделе на нашем сайте.

Кстати, подписчики «Псковской правды» в очередной раз могут принять участие в выборе героини нового выпуска «Модной революции». За право попасть в руки опытных стилистов сражаются три обворожительные женщины.