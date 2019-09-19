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Политика

Гелена Самохвалова: Благодаря губернатору Ганза стала стартапом для притока туристов

19 сентября 2019 года, 17:50

«В этом году выросло число туристов, посетивших Псковскую область. Для этого мы особенно активно принимали участие в российских и международных туристических выставках», - поделилась своим мнением о первом годе работы Михаила Ведерникова после инаугурации президент ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова.

Всё больше и больше информации о потенциале Псковской области просачивается за пределы региона.


Гелена Самохвалова: Благодаря губернатору Ганза стала стартапом для притока туристов Гелена Самохвалова, президент ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» 
Гелена Самохвалова также отметила участие Псковской области в туристических и экономических мероприятиях и форумах.

«Это тоже многого стоит. Благодаря губернатору и Ганза стала своего рода стартапом для притока туристов в регион», - подчеркнула президент ассоциации.

Гелена Самохвалова: Благодаря губернатору Ганза стала стартапом для притока туристов
Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области ровно год назад.
Фото Сергея Герасимова.
Напомним, год назад Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области. Глава региона принёс присягу и поклялся уважать и сохранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать конституционные и федеральные законы, устав и законы региона.

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