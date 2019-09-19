Гелена Самохвалова: Благодаря губернатору Ганза стала стартапом для притока туристов

«В этом году выросло число туристов, посетивших Псковскую область. Для этого мы особенно активно принимали участие в российских и международных туристических выставках», - поделилась своим мнением о первом годе работы Михаила Ведерникова после инаугурации президент ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова.