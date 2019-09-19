Военный комиссар области Михаил Башлыков: Изжило себя такое понятие, как «дедовщина»

В осенний призыв 600 новобранцев из Псковской области будут направлены на службу в армию. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«На сборном пункте призывников обеспечат трехразовым питанием и обеспечат вещевым имуществом для всех родов войск», - сообщил военный комиссар области Михаил Башлыков.

На сборном пункте призывников обеспечат трехразовым питанием и вещевым имуществом. Также призывникам предоставляется несессор, укомплектованный более чем 50 наименованиями предметов гигиены. Благодаря соглашению Министерства обороны и РЖД, новобранцы, которые добираются до места службы на поезде, будут получать питание в вагонах-ресторанах. Также в дорогу выдаются индивидуальные рационы питания.

«Ничего страшного в службе в армии нет. Изжило себя такое понятие, как «дедовщина». Военнослужащие проживают в отдельных комнатах по 3–4 человека, в помещениях обустроены душевые, установлены стиральные машины, сушилки», — подытожил выступление Михаил Башлыков.

Напомним, в Псковской области работает «горячая линия» по вопросам призыва и прохождения военной службы: 8 (8112) 66-73-06. Информацию также можно уточнить по телефону 8 (8112) 53-31-71.