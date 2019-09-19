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Общество

Светлана Василькова снова вступила в должность главы Пустошкинского района

19 сентября 2019 года, 15:26

Вновь избранный глава Пустошкинского района Светлана Василькова официально вступила в должность. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Церемония инаугурации началась с оглашения результатов прошедших выборов.

Светлана Василькова снова вступила в должность главы Пустошкинского района
Вновь избранный глава Пустошкинского района официально вступила в должность.
Фото пресс-службы регионального парламента.
Количество голосов, отданных жителями муниципалитета в поддержку избранного главы. За Светлану Василькову проголосовало 53,3% избирателей, принявших участие в выборах.

Вступая в должность, новый руководитель муниципалитета пообещала добросовестно выполнять возложенные на неё обязанности, соблюдать федеральное и региональное законодательство, устав района, уважать права и свободы граждан.

Светлана Василькова поблагодарила жителей муниципалитета за оказанное доверие и заверила земляков, что приложит максимум усилий при исполнении обязанностей главы района.

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