Светлана Василькова снова вступила в должность главы Пустошкинского района

Вновь избранный глава Пустошкинского района Светлана Василькова официально вступила в должность. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Церемония инаугурации началась с оглашения результатов прошедших выборов.
Вновь избранный глава Пустошкинского района Светлана Василькова официально вступила в должность. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Церемония инаугурации началась с оглашения результатов прошедших выборов.
Вступая в должность, новый руководитель муниципалитета пообещала добросовестно выполнять возложенные на неё обязанности, соблюдать федеральное и региональное законодательство, устав района, уважать права и свободы граждан.
Светлана Василькова поблагодарила жителей муниципалитета за оказанное доверие и заверила земляков, что приложит максимум усилий при исполнении обязанностей главы района.