Губернатор – избранным главам районов: Впереди пять лет сложной, кропотливой работы

В четверг, 19 сентября, губернатор Псковской области проводит заседание с главами муниципальных районов, успешно прошедшими нынешнюю избирательную компанию. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
В четверг, 19 сентября, губернатор Псковской области проводит заседание с главами муниципальных районов, успешно прошедшими нынешнюю избирательную компанию. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
«Как бы ни была важна победа на выборах, необходимо оправдать кредит доверия граждан, которые ждут позитивных изменений», - подчеркнул Михаил Ведерников.
По его словам, когда эйфория от выборов пройдет, люди начнут задавать конкретные вопросы.
Глава региона добавил, с началом реализации национальных проектов работы в районах стало больше и выросла нагрузка.
«Никакие «открытия» осеннего избирательного цикла не должны сказаться на сплоченности нашей команды и уровне нашего взаимодействия», - добавил губернатор.