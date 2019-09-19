Губернатор – избранным главам районов: Впереди пять лет сложной, кропотливой работы

В четверг, 19 сентября, губернатор Псковской области проводит заседание с главами муниципальных районов, успешно прошедшими нынешнюю избирательную компанию . Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Впереди пять лет сложной, тяжелой, кропотливой работы, ответственного труда по развитию районов и улучшению качества жизни наших людей», - обратился к собравшимся глава региона.

«Как бы ни была важна победа на выборах, необходимо оправдать кредит доверия граждан, которые ждут позитивных изменений», - подчеркнул Михаил Ведерников.

По его словам, когда эйфория от выборов пройдет, люди начнут задавать конкретные вопросы.

Глава региона добавил, с началом реализации национальных проектов работы в районах стало больше и выросла нагрузка.

«Никакие «открытия» осеннего избирательного цикла не должны сказаться на сплоченности нашей команды и уровне нашего взаимодействия», - добавил губернатор.