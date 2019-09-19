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Общество

Благодарная великолучанка посвятила стихи врачу из Невельского района

19 сентября 2019 года, 11:50

В редакцию «Псковской правды» каждую неделю поступают звонки от жителей региона с благодарностью медработникам. На этот раз добрые слова в адрес врачей прозвучали от Ивановой Марины Николаевны из Великих Лук.

«В санатории «Голубые озера» Невельского района работает удивительный врач травматолог-ортопед Николай Фёдорович Прут, который до этого работал в Невельской больнице и был самым лучшим хирургом. Он помог моей маме при гангрене и во многом помогал нам и спасал. Всегда к больным относится с душой, любовью, пошутит, подбодрит, от него всегда идет заряд энергии. А 21 сентября ему исполняется 60 лет, с чем хочу его поздравить от всей души и всего сердца:

Желаю щедрости, терпенья,

И Божьего благословенья!

Пусть Ангел жизнь вашу хранит

И Бог во всем благословит!»

КАК ПОБЛАГОДАРИТЬ МЕДИКА?

Мы уверены, что доктора и фельдшеры, медсестры и санитарки заслуживают уважения. Общеизвестно, что в Псковской области не хватает медицинского персонала, поэтому не будет преувеличением сказать: те, кто ежедневно надевают белый халат и заступают на смену, достойны наших добрых слов. Чтобы ваша благодарность попала на страницы газеты, не нужно ничего писать. Всего-то нужно набрать номер телефона редакции и сказать спасибо.

Звоните по телефону 8 (8112) 57-31-23 и выражайте благодарность своим медикам.

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