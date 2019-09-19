Благодарная великолучанка посвятила стихи врачу из Невельского района

В редакцию «Псковской правды» каждую неделю поступают звонки от жителей региона с благодарностью медработникам. На этот раз добрые слова в адрес врачей прозвучали от Ивановой Марины Николаевны из Великих Лук.

«В санатории «Голубые озера» Невельского района работает удивительный врач травматолог-ортопед Николай Фёдорович Прут, который до этого работал в Невельской больнице и был самым лучшим хирургом. Он помог моей маме при гангрене и во многом помогал нам и спасал. Всегда к больным относится с душой, любовью, пошутит, подбодрит, от него всегда идет заряд энергии. А 21 сентября ему исполняется 60 лет, с чем хочу его поздравить от всей души и всего сердца:

Желаю щедрости, терпенья,

И Божьего благословенья!

Пусть Ангел жизнь вашу хранит

И Бог во всем благословит!»