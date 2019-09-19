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Происшествия

Причиной пожара в жилом доме в Опочецком районе стало короткое замыкание

19 сентября 2019 года, 11:11

Короткое замыкание электропроводки стало причиной пожара в опочецкой деревне Вересенец. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Сообщение о ЧП поступило спасателям 18 сентября в 17.17. На место вызова отправились шестеро огнеборцев. В результате пожара в жилом доме сгорела кровля по всей площади, веранда дома и хозяйственная постройка. Наиболее вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на вводе в дом.

В связи с этим происшествие спасатели напоминают о необходимости быть крайне осторожными при обращении с электрическим оборудованием и сетью.

Пожарная безопасность электропроводок обеспечивается соблюдением следующих основных требований:

- правильным выбором вида электропроводки и способа ее прокладки;

- соответствием вида электропроводки и характеристик используемых проводов и кабелей допустимым способам прокладки по поддерживающим основаниям и конструкциям;

- правильным выбором электрозащиты;

- электропроводки должны удовлетворять всем требованиям окружающих условий;

- удобная прокладка кабелей, которая способствует быстрой локализации очага пожара;

- монтаж электропроводки должен осуществляться специалистами.

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