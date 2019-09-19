Авизбек Рахимджанов: Я рад и счастлив, что мой сын жив! Медицина в Пскове – отличная!

Еженедельно в редакцию «Псковской правды» поступают звонки от жителей региона с благодарностью медработникам. На этот раз признательность в адрес врачей пришла от жителя Пскова Авизбека Рахимджанова.

«Я с семьей приехал из Узбекистана. 19 мая у меня родился сын Амир — 6-месячным, с большими осложнениями. Я был в отчаянии, боялся, что он умрет. Сын до сих пор находится на грани жизни и смерти, но он — жив! За это я хочу сказать спасибо, поблагодарить врачей и весь персонал реанимационного отделения и всего перинатального центра. Своими глазами видел, как они ухаживают за всеми детьми без исключения. Спасибо всем сотрудникам — видя нас, родителей, в шоковом состоянии, они общались с нами, находили нужные слова, чтобы нас успокоить и приободрить. Спасибо вам, что вы не покладая рук боретесь за жизнь моего сына! Только благодаря вам мой сын жив, сейчас его готовят к очередной операции. Спасибо заведующему отделением Жукову Владимиру Павловичу, врачу Буйлову Дмитрию Михайловичу и замглавврача Егоровой Марине Александровне, а также всему персоналу реанимационного и перинатального отделения.

А еще я хотел бы сказать спасибо всем сотрудникам и специалистам перинатального и реанимационного центра, что здесь мы не чувствуем себя чужими. Все общаются хорошо, независимо от расы и национальности. Благодаря вам я не чувствую себя чужим, я вижу, что за всеми нашими детьми ухаживают одинаково, заботятся о них.

Я рад и счастлив, что мой сын жив! Медицина в Пскове — отличная! Спасибо вам!»