Семья Артюшковых – псковским врачам: Вы действительно вторые после Бога

Каждую неделю в редакцию «Псковской правды» поступают звонки от жителей региона с благодарностью медработникам. Очередная признательность в адрес врачей пришла от семьи Артюшковых из деревни Подсевы Порховского района.

«Через вашу газету хотим выразить огромное человеческое спасибо коллективу неврологического отделения ГБУЗ «Детская областная клиническая больница» Пскова, а именно завотделением травматологии Шпаку Павлу Петровичу, и. о. завотделением неврологии Цесле Надежде Геннадьевне, медсестрам Скачковой Л. Ф., Тихановой Т. В., Андреевой Т. Г., Петровой О. И., Копытовой Н. А., Кустиковой М. А. — за их труд, профессионализм, чуткое отношение к больным и их родным. Вы принимаете больных и пострадавших в разных жизненных ситуациях, восстанавливаете им здоровье. Вы действительно вторые после Бога. Пусть успешны будут всегда ваши дни и дела. Низкий вам поклон».