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Общество

Семья Артюшковых – псковским врачам: Вы действительно вторые после Бога

19 сентября 2019 года, 09:30

Каждую неделю в редакцию «Псковской правды» поступают звонки от жителей региона с благодарностью медработникам. Очередная признательность в адрес врачей пришла от семьи Артюшковых из деревни Подсевы Порховского района.

«Через вашу газету хотим выразить огромное человеческое спасибо коллективу неврологического отделения ГБУЗ «Детская областная клиническая больница» Пскова, а именно завотделением травматологии Шпаку Павлу Петровичу, и. о. завотделением неврологии Цесле Надежде Геннадьевне, медсестрам Скачковой Л. Ф., Тихановой Т. В., Андреевой Т. Г., Петровой О. И., Копытовой Н. А., Кустиковой М. А. — за их труд, профессионализм, чуткое отношение к больным и их родным. Вы принимаете больных и пострадавших в разных жизненных ситуациях, восстанавливаете им здоровье. Вы действительно вторые после Бога. Пусть успешны будут всегда ваши дни и дела. Низкий вам поклон».

КАК ПОБЛАГОДАРИТЬ МЕДИКА?

Мы уверены, что доктора и фельдшеры, медсестры и санитарки заслуживают уважения. Общеизвестно, что в Псковской области не хватает медицинского персонала, поэтому не будет преувеличением сказать: те, кто ежедневно надевают белый халат и заступают на смену, достойны наших добрых слов. Чтобы ваша благодарность попала на страницы газеты, не нужно ничего писать. Всего-то нужно набрать номер телефона редакции и сказать спасибо.

Звоните по телефону 8 (8112) 57-31-23 и выражайте благодарность своим медикам.

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СЮЖЕТЫ

Спасибо медикам
Каждую неделю в редакцию «ПП» поступают звонки от жителей региона с благодарностью медработникам. Чтобы ваша благодарность попала на страницы газеты, не нужно ничего писать. Всего-то нужно набрать номер телефона редакции и сказать спасибо.

Звоните по телефону 8 (8112) 57-31-23 и выражайте благодарность своим медикам.
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