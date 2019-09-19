На уборку лесопарка «Кресты» зовут псковичей в рамках Всемирного дня чистоты

Жителей Псковской области приглашают присоединиться к Всемирному дню чистоты «Сделаем!». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Первое мероприятие в рамках акции состоится 19 сентября на территории лесопарка «Кресты». 21 сентября планируется уборка Детского парка. Кроме того, мероприятия, приуроченные к Всемирному дню чистоты, пройдут и в муниципальных образованиях.

Участником проекта может стать любой человек или организация, желающие внести свой вклад в создание страны без мусора.