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Общество

На уборку лесопарка «Кресты» зовут псковичей в рамках Всемирного дня чистоты

19 сентября 2019 года, 09:43

Жителей Псковской области приглашают присоединиться к Всемирному дню чистоты «Сделаем!». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Первое мероприятие в рамках акции состоится 19 сентября на территории лесопарка «Кресты». 21 сентября планируется уборка Детского парка. Кроме того, мероприятия, приуроченные к Всемирному дню чистоты, пройдут и в муниципальных образованиях.

Участником проекта может стать любой человек или организация, желающие внести свой вклад в создание страны без мусора.

ТЕЛЕФОНЫ КУРАТОРОВ

Псковская область - Родина Ольга Александровна — 8(911)8837370, Родина Екатерина — 8(911)3695031. Адрес электронной почты: pskovorden@mail.ru

Псковский район — Андреев Сергей Юрьевич — 8(906) 222 77 71;

Островский район — Жукова Мария Владимировна — 8 (911) 374 54 51;

Пушкиногорский район — Степанов Николай Николаевич — 8(999) 167 58 45;

Порховский район — Яковлева Надежда Вячеславовна — 8 (953) 254 29 65;

Дедовичский район — Филиппова Татьяна -8(951)7534685.

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