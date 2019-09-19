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Происшествия

За езду в нетрезвом виде жителю Невельского района грозит реальный срок

19 сентября 2019 года, 09:10

В Невельском районе дорожные полицейские задержали нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное нарушение. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, вечером 18 сентября в невельской деревне Лехово стражи порядка остановили автомашину «ВАЗ-2108». Выяснилось, что «восьмеркой» управлял 31-летний местный житель. Мужчина оказался пьян. По этому факту идёт проверка.

Напомним, пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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