За езду в нетрезвом виде жителю Невельского района грозит реальный срок

В Невельском районе дорожные полицейские задержали нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное нарушение. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, вечером 18 сентября в невельской деревне Лехово стражи порядка остановили автомашину «ВАЗ-2108». Выяснилось, что «восьмеркой» управлял 31-летний местный житель. Мужчина оказался пьян. По этому факту идёт проверка.

Напомним, пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.