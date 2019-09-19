Стодневный воркаут: псковичей приглашают участвовать в бесплатной программе тренировок

В понедельник, 23 сентября, стартует бесплатная онлайновая образовательно-тренировочная программа «SOTKA: 100-дневный воркаут». Жители Псковской области приглашают принять участие в воркаут-программе и пройти регистрацию на сайте проекта.

Важной особенностью программы является то, что по ней может заниматься человек любого уровня подготовки.

Участники программы получат базовые знания в вопросах физической активности и здорового образа жизни, выработают у себя привычку тренироваться, повысят уровень физической подготовки, изменят свой внешний вид и найдут новых друзей.

SOTKA: 100-дневный воркаут – это программа для тех, кто только начинает свои тренировки или возвращается к занятиям после долгого перерыва или травм.