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Происшествия

Следователи разбираются в обстоятельствах обрушения моста в Себежском районе

18 сентября 2019 года, 16:37

В Псковской области проводится доследственная проверка по факту получения травм водителем легкового автомобиля в результате обрушения пролета моста. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Следователи разбираются в обстоятельствах обрушения моста в Себежском районе
Идёт проверка на предмет нарушения требований в области транспортной безопасности.
Фото пресс-службы областного СУ СК.
Предварительно установлено, что 17 сентября около 17 часов при проезде пострадавшим на легковом автомобиле моста через реку в Себежском районе при движении со стороны трассы «Москва-Балтия» в сторону Себежа, произошло обрушение пролета моста. В результате водитель автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Отметим, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал несколько поручений в связи обрушением автомобильного моста через реку Неведрянка в Себежском районе.

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