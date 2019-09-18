Следователи разбираются в обстоятельствах обрушения моста в Себежском районе

В Псковской области проводится доследственная проверка по факту получения травм водителем легкового автомобиля в результате обрушения пролета моста. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.
В Псковской области проводится доследственная проверка по факту получения травм водителем легкового автомобиля в результате обрушения пролета моста. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.
Отметим, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал несколько поручений в связи обрушением автомобильного моста через реку Неведрянка в Себежском районе.