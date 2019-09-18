Жители более пятидесяти домов Невеля получили возможность подключиться к природному газу

Около 50 домов частного сектора и 3 многоквартирных дома Невеля получили возможность подключиться к природному газу. Это стало возможно благодаря решению вопроса с врезкой трубы в частный газопровод. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Сейчас представители районной администрации информируют жителей, проживающих в частном секторе и многоквартирных домах улиц Кирова и Горького, о возможности проведения газа в дома.

Кроме того, пользователями ведется сбор документов, необходимых для подключения. Газификация будет проходить в рамках федеральной программы технологического подключения, которая реализуется Министерством энергетики и направлена на предоставление равного доступа к услугам.

Напомним, что летом этого года после того, как руководству муниципального образования удалось договориться с тремя собственниками газопровода, был заключен договор на присоединение и проведение пусконаладочных работ.