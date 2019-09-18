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Спорт

Псковичка Марина Борисенкова взяла «бронзу» на этапе кубка Европы по спортивному ориентированию

18 сентября 2019 года, 17:50

Псковичка Марина Борисенкова стала бронзовым призером этапа кубка Европы по спортивному ориентированию для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях, которые проходили в польском городе Влень, приняли участие более 100 атлетов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Псковская спортсменка выступала в дисциплине TempO (спринт). В этом виде программы весь пьедестал заняли спортсмены из России. В общем зачете Марина Борисенкова попала в шестерку сильнейших.

«Соревнования были организованы на достойном уровне. Трассы имеют свои характерные особенности: горная местность, смешанные леса. Все это, конечно, добавляло сложности», - отметила спортсменка по итогам выступления.

Марина Борисенкова входит в сборную Псковской области по спортивному ориентированию для людей с поражением опорно-двигательного аппарата и тренируется на базе Центра спортивной подготовки региона. Тренер - Александр Борисов.

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