ОСАГО подешевело в Псковской области на 244 рубля с начала 2019 года

Псковская область попала в список регионов, в которых более чем на 5% снизилась средняя премия по ОСАГО по итогам восьми месяцев. Информация об этом появилась на сайте Российского союза автостраховщиков.

Снижение средней премии в Псковской области составит на 6,31% или 244 рублей.

Отметим, снижение средней премии отмечается в 79 регионах России, в которых проживает 96,11% автовладельцев. Для легковых автомобилей физических лиц за этот же период средняя премия снизилась в целом по России на 3,96%.

Напомним, сейчас в России идет реформа системы расчета тарифов ОСАГО. В Минфине обещают, что после перехода на новые правила цена «автогражданки» для «идеальных» водителей снизиться в 3-4 раза.