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Общество

Андрей Турчак о приговоре актёру Павлу Устинову: Вопиющая несправедливость

18 сентября 2019 года, 13:02

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак выступил в поддержку актёра Павла Устинова, приговоренного к трём с половиной годам колонии за вывих плеча росгвардейца при задержании 3 августа.

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Публикация от @er_turchak

«Ситуация, в которой оказался актер Павел Устинов – вопиющая несправедливость. Это невозможно игнорировать или промолчать», - написал Андрей Турчак на своей страничке в «Инстаграм».

По словам политика, он несколько раз пересмотрел видео с места задержания.

«Он никого не трогал, не нарушал общественный порядок и, конечно, не ожидал задержания», - отметил Турчак. «Сотрудник Росгвардии упал, споткнувшись. Но на видео отчетливо видно, что Павел ни на кого не нападал, не толкал, даже не трогал».

Кроме того Турчак возмущен тому, что суд не принял во внимание видеозаписи с момента задержания.

«Это нечестно и несправедливо», – резюмировал он.

Напомним, 17 сентября известная российская актриса театра и кино Юлия Пересильд опубликовала на своей страничке в «Инстаграм» видеообращение в поддержку актера Павла Устинова.

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