Делегация Псковской области примет участие в международном форуме «Хлеб, ты – мир!»

С 19 по 22 сентября на базе этнографического парка-музея «Этномир» пройдёт Международный форум предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты - мир». Об этом «Псковской правде» сообщили в Псковском облпотребсоюзе.

Представители псковской делегации уже заканчивают обустраивать территорию, предоставленную Псковской области. От Псковского облпотребсоюза на форуме будут работать руководители и специалисты Облпотребсоюза, а также Великолукского, Гдовского и Порховского райпо. Площадка называется «Псковский край».

Экспозиция Псковской области будет представлена в образе русской деревни, все шатры и палатки стилизованы под деревенские избушки и домики. В рамках экспозиции гости форума увидят продукцию предприятий потребкооперации, сельских товаропроизводителей и фермеров в форме выставки-продажи и дегустаций.

В программе форума - XX Кубок России по хлебопечению, 71-й конгресс Международного союза пекарей и кондитеров (UIEC), X Всероссийский конкурс «Лучший хлеб России», круглые столы: «Законодательное обеспечение развития потребительской кооперации», «Возрождение заготовительной деятельности на примере отрасли дикоросов», «Развитие сельских территорий и обеспечение продовольственной безопасности страны: чем поможет кооперация?», «Региональные российские бренды», «Современные цифровые возможности кооперативной организации» и другие. 21 сентября состоятся пленарные заседания «Российское хлебопечение в национальных проектах» и «Кооперация: время решений».