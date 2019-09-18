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Общество

На «Заборе трезвости» в Новосокольниках можно оставить свой призыв водителям

18 сентября 2019 года, 11:40

«Забор трезвости» появился в Новосокольниках, на котором любой прохожий может оставить призыв быть законопослушным участником дорожного движения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На «Заборе трезвости» в Новосокольниках можно оставить свой призыв водителям
Акция посвящена профилактике дорожных происшествий с участием нетрезвых водителей.
Фото пресс-службы областного УМВД.
После того, как участники акции «Будь ответственным водителем!» ознакомились с инсталляцией, каждый из них смог описать свои впечатления от проведенного мероприятия в «Книге вежливых водителей» и обратиться со своим личным призывом к горожанам.

Первой оставила своё пожелание инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения районной Госавтоинспекции Нелли Смирнова, которая обратилась к жителям города с призывом не допускать в своей жизни роковой ошибки, не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

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