На «Заборе трезвости» в Новосокольниках можно оставить свой призыв водителям

«Забор трезвости» появился в Новосокольниках, на котором любой прохожий может оставить призыв быть законопослушным участником дорожного движения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
«Забор трезвости» появился в Новосокольниках, на котором любой прохожий может оставить призыв быть законопослушным участником дорожного движения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Первой оставила своё пожелание инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения районной Госавтоинспекции Нелли Смирнова, которая обратилась к жителям города с призывом не допускать в своей жизни роковой ошибки, не садиться за руль в нетрезвом состоянии.