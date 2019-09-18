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Общество

В центре внимания на «Дне скобаря» будут традиции псковского кузнечного дела

18 сентября 2019 года, 12:00

Традиции псковского кузнечного дела представят на фестивале «День скобаря» 21 сентября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В программе запланированы ярмарка изделий ручной работы, мастер-классы народного ремесла, интерактивные выставки, выступления творческих коллективов, а также будет организована работа различных фотозон.

Напомним, инициатором создания «Дня Скобаря» был лауреат премии правительства РФ «Душа России» в номинации «Народный мастер» Евгений Вагин.

Он задумал и воплотил вместе с коллективом Псковского кузнечного двора идею создания выставки «Кузнечная механика» - экспозиции кованых изделий, созданных псковскими кузнецами Уникальность выставки в том, что все экспонаты являются либо механическими, подвижными, либо интерактивными, устроенными как своеобразные железные костюмы для фотографирования.

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