В центре внимания на «Дне скобаря» будут традиции псковского кузнечного дела

Традиции псковского кузнечного дела представят на фестивале «День скобаря» 21 сентября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В программе запланированы ярмарка изделий ручной работы, мастер-классы народного ремесла, интерактивные выставки, выступления творческих коллективов, а также будет организована работа различных фотозон.

Напомним, инициатором создания «Дня Скобаря» был лауреат премии правительства РФ «Душа России» в номинации «Народный мастер» Евгений Вагин.

Он задумал и воплотил вместе с коллективом Псковского кузнечного двора идею создания выставки «Кузнечная механика» - экспозиции кованых изделий, созданных псковскими кузнецами Уникальность выставки в том, что все экспонаты являются либо механическими, подвижными, либо интерактивными, устроенными как своеобразные железные костюмы для фотографирования.