Появились фотографии автомобильного моста, обрушившегося в Себежском районе

В Себежском районе на региональной дороге «Толкачево – Себеж – Заситино» обрушился мост через реку Неведрянка. В результате происшествия пострадал водитель «Нивы». Мужчина попал в больницу с переломом позвоночника, переломом обеих ног и травмой челюсти.
Этот мост был построен в 1962 году.
Фото из группы «Жесть по-псковски».
По данным спасателей пролёт моста обрушился около пяти часов вечера.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области.
В момент ЧП по мосту двигалась «Нива».
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области.
В связи с этим инцидентом губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал несколько поручений руководству органов исполнительной власти региона.
Полиция начала проверку по факту обрушения моста.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области.
Отметим, мост через реку Неведрянка был построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии. По итогам диагностических исследований, которые были проведены в 2015 году, введено ограничение грузоподъемности конструкции.