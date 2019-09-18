Появились фотографии автомобильного моста, обрушившегося в Себежском районе

В Себежском районе на региональной дороге «Толкачево – Себеж – Заситино» обрушился мост через реку Неведрянка. В результате происшествия пострадал водитель «Нивы». Мужчина попал в больницу с переломом позвоночника, переломом обеих ног и травмой челюсти.

В связи с этим инцидентом губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал несколько поручений руководству органов исполнительной власти региона.

Отметим, мост через реку Неведрянка был построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии. По итогам диагностических исследований, которые были проведены в 2015 году, введено ограничение грузоподъемности конструкции.