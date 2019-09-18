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Происшествия

Появились фотографии автомобильного моста, обрушившегося в Себежском районе

18 сентября 2019 года, 11:12

В Себежском районе на региональной дороге «Толкачево – Себеж – Заситино» обрушился мост через реку Неведрянка. В результате происшествия пострадал водитель «Нивы». Мужчина попал в больницу с переломом позвоночника, переломом обеих ног и травмой челюсти.

Появились фотографии автомобильного моста, обрушившегося в Себежском районе
Этот мост был построен в 1962 году.
Фото из группы «Жесть по-псковски».
Появились фотографии автомобильного моста, обрушившегося в Себежском районе
По данным спасателей пролёт моста обрушился около пяти часов вечера.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области.
Появились фотографии автомобильного моста, обрушившегося в Себежском районе
В момент ЧП по мосту двигалась «Нива».
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области.
Появились фотографии автомобильного моста, обрушившегося в Себежском районе
Полиция начала проверку по факту обрушения моста.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области.
В связи с этим инцидентом губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал несколько поручений руководству органов исполнительной власти региона.

Отметим, мост через реку Неведрянка был построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии. По итогам диагностических исследований, которые были проведены в 2015 году, введено ограничение грузоподъемности конструкции.

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