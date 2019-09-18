Насильник, жертвами которого стали две девочки, ждёт суда в Псковской области

В Псковской области будут судить мужчину, обвиняемого в нарушении половой неприкосновенности двух маленьких девочек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, днем 25 октября прошлого года в одном из районов Псковской области это 47-летний мужчина встретил в арочном проеме между домами возвращающуюся из школы домой девочку и совершил в отношении неё действия сексуального характера.

Затем он зашел вслед за другим ребёнком в подъезд многоквартирного жилого дома, где, воспользовавшись беспомощным состоянием девочки, также совершил в отношении неё действия сексуального характера.

Злоумышленника задержали благодаря отцу одной из потерпевших.