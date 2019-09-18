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Происшествия

Мост в Себежском районе, рухнувший вместе с автомобилем, восстановят в 2020 году

18 сентября 2019 года, 10:17

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал несколько поручений в связи обрушением автомобильного моста через реку Неведрянка в Себежском районе. Есть пострадавший – водитель «Нивы». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Мост в Себежском районе, рухнувший вместе с автомобилем, восстановят в 2020 году
Автомобильный мост был построен в 1962 году.
Фото из группы «Жесть по-псковски».
Глава региона поручил председателю Комитета по здравоохранению Псковской области Марине Гаращенко взять на личный контроль оказание помощи пострадавшему.

Кроме того, губернатор поручил Василию Осипову организовать новую схему движения транспорта в объезд аварийного участка.

Также по решению Михаила Ведерникова в 2020 году мост будет восстановлен. Сейчас в оперативном порядке готовится проектно-сметная документация.

Напомним, 17 сентября у моста через реку Неведрянка просела часть опоры, образовалась яма, в которую угодил автомобиль, за рулём которого находился мужчина. Сейчас он находится в великолукской больнице. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом позвоночника, перелом обеих ноги и травму челюсти. Медики оценивают состояние мужчины как средней тяжести.

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