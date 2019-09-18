Мост в Себежском районе, рухнувший вместе с автомобилем, восстановят в 2020 году

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал несколько поручений в связи обрушением автомобильного моста через реку Неведрянка в Себежском районе. Есть пострадавший – водитель «Нивы». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Глава региона поручил председателю Комитета по здравоохранению Псковской области Марине Гаращенко взять на личный контроль оказание помощи пострадавшему.

Кроме того, губернатор поручил Василию Осипову организовать новую схему движения транспорта в объезд аварийного участка.

Также по решению Михаила Ведерникова в 2020 году мост будет восстановлен. Сейчас в оперативном порядке готовится проектно-сметная документация.

Напомним, 17 сентября у моста через реку Неведрянка просела часть опоры, образовалась яма, в которую угодил автомобиль, за рулём которого находился мужчина. Сейчас он находится в великолукской больнице. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом позвоночника, перелом обеих ноги и травму челюсти. Медики оценивают состояние мужчины как средней тяжести.