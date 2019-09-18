Осенняя ярмарка в Пскове повлияет на схему движения многих городских автобусов

В связи с проведением в Пскове 20-й осенней сельскохозяйственной ярмарки изменятся схемы движения городских автобусов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

В субботу, 21 сентября, с 06.00 до 17.00 закрывается движение общественного транспорта по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьской площади, улицы Советской от улицы Детской до площади Ленина.

Автобусы маршрутов №№ 4, 17, 116 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, Дамбу, площадь Победы, улицу Кузнецкую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом направлении.

В обратном направлении:

Маршрут №4 с Октябрьского проспекта следует с поворотом на улицу Гагарина (с остановкой), улице Бастионной с выездом на улицу Вокзальную (с остановкой у железнодорожного музея) и далее по улице Советской, площади Победы, Дамбе и так далее со всеми остановками;

Маршруты №№ 17, 116 с Вокзала следуют по улице Вокзальной, улице Советской, площади Победы, Дамбе и так далее со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 3 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, площади Ленина с поворотом на Запсковье, улице Труда, улице Текстильной, улице Алтаева, улице Инженерной в прямом и обратном направлениях со всеми остановками (конечная и начальная остановки - 3-я поликлиника);

Автобусы маршрута № 14 с Завеличья следуют по улице Коммунальной, улице Максима Горького через Дамбу, площадь Победы, улицу Кузнецкую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом направлении со всеми остановками. В обратном направлении с Вокзала следует по улице Вокзальной, улице Советской, площади Победы, Дамбе и так далее со всеми остановками.

Автобусы маршрутов №№ 115, 122, 126, 129, 130 с Автовокзала следуют со всеми остановками по улице Советской, площади Победы через Дамбу по улице Максима Горького, с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту. В обратном направлении – с Рижского проспекта по улице Максима Горького, Дамбу, площадь Победы, улице Советской на Автовокзал.

Автобус маршрута № 109 от Автовокзала следует к Летнему саду с поворотом на улицу Кузнецкую, далее по улице Инженерной, Алтаева, Архив, улице Труда с выездом на улицу Леона Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобус маршрута № 19 следует от Цементных складов через площадь Победы, улицу Советскую на Вокзал; от Вокзала по улице Советской, площади Победы на Цементные склады.

Автобусы маршрута № 11 следуют с улицы Звёздной по улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной с выездом к «Летнему саду» и далее по маршруту в прямом и обратном направлении со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 1 следуют со Снятной горы, улице Ижорского батальона, улице Леона Поземского с поворотом у церкви Косьмы и Домиана на улице Труда, улице Текстильной, улице Алтаева, улице Инженерной с выездом к «Летнему саду» и далее по маршруту в прямом и обратном направлении со всеми остановками.

Автобусы маршрутов №№ 8, 8А следуют через площадь Победы, улицу Советскую на Вокзал; от Вокзала по улице Советской, площади Победы, улице Яна Райниса.

Автобусы маршрута № 207 «Псков - Печоры» (экспресс) рейсами с автовокзала на 9.35 и 13.35 следуют по улице Советской, площади Победы, улице Юбилейной с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобус маршрута № 106 рейсом от Детского мира на 07.10 отправляется от остановки «площадь Ленина» (кинотеатр «Октябрь») по улице Максима Горького, Дамбу, площадь Победы, (с обязательной остановкой), улицу Кузнецкую и далее на вокзал.

Автобусы маршрутов №№ 22, 25, 30, 113, 114, 118, 121, 124, 127, 142, 136, 137, 138, 166, 174 – следуют без изменения схемы движения.

Дачные автобусные маршруты №№ 119, 132, 139, 151, 161, 163, 164 следующие от улицы Рокоссовского с Рижского проспекта следуют по улице Максима Горького, Дамбу, площадь Победы, (с обязательной остановкой), улице Кузнецкой и далее по маршруту (остановка «Детский парк» - отменяется);

В обратном направлении с Октябрьского проспекта с поворотом на улицу Гагарина (с остановкой), улицы Бастионной с выездом на улицу Вокзальную (с остановкой у железнодорожного музея) и далее по улице Советской, площадь Победы, Дамбе и так далее со всеми остановками.

Маршрут №163 от площади Победы следует по улице Стрелковой Дивизии в прямом и обратном направлениях.

Маршруты №№ 119, 132, 139, 151, 163, 164 следующие от улицы Текстильной с улицы Звёздной следуют по улице. Текстильной, улице Инженерной с выездом к «Летнему саду» на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях (остановка «12 школа», остановка «Детский парк» - отменяются).