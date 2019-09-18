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Общество / Мода

Во «ВКонтакте» псковичи могут проголосовать за новую участницу «Модной революции»

18 сентября 2019 года, 09:51

Подписчики «Псковской правды» снова могут принять участие в выборе героини нового выпуска стильного проекта «Модная революция».

Голосование за претенденток проходит в официальной группе проекта во «ВКонтакте». В список потенциальных участниц вошли: 30-летняя мама двоих дочерей Варвара Павлова, 28-летняя продавец-консультант Лариса Васильева, 32-летняя Наталья Иванова, которая воспитывает троих дочерей.

Во «ВКонтакте» псковичи могут проголосовать за новую участницу «Модной революции»
На фото слева направо: Лариса Васильева, Наталья Иванова, Варвара Павлова.
Фото из официальной группы «Модной революции» во «ВКонтакте».
Голосование продлится до 30 сентября. На момент публикации этой новости лидирует Наталья Иванова с результатом в 42.27%.

Не забудьте вступить в группы «Модной революции», торгового центра «ПИК60» и «Псковской правды», чтобы быть в курсе развития событий.

Напомним, в начале сентября участницей «Модной революции» стала Анна Воинова. Женщине 39 лет, работает бухгалтером, не замужем, живет вместе с племянником-сиротой и папой-инвалидом, мечтает встретить достойного мужчину и связать с ним свою судьбу.

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