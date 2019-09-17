До пятницы продлится регистрация на чемпионат по дворовому футболу на кубок главы Псковской области

В субботу, 21 сентября, в Пскове на спортивной площадке лицея № 4 (улица Пароменская, дом 9) состоится торжественное открытие чемпионата по дворовому футболу на кубок главы региона «Осень – 2019». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В чемпионате смогут принять участие непрофессиональные футбольные команды образовательных организаций региона. Коллективы будут разделены три возрастные группы: младшая (от 10 до 12 лет), средняя (от 13 до 14 лет) и старшая (от 15 до 18 лет). Состав команды может включать от 6 до 10 человек.

С 21 по 29 сентября в рамках соревнований определятся лучшие команды муниципального уровня. Зональный этап 5 октября примут Псков, Пушкинские Горы и Великие Луки. Финальные игры пройдут 19 октября. Победители двух предыдущих этапов встретятся в Великих Луках, чтобы сразится за победу в чемпионате. Кроме наград победители, а также лучшие игроки чемпионата получат в подарок футбольную экипировку.

Регистрация на чемпионат по дворовому футболу открыта до 20 сентября. Заявки принимаются на адрес электронной почты ai.sol@inbox.ru или в группе «Лига дворового футбола в Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Дополнительные заявки на участие в соревнованиях организаторы будут принимать с 10.00 до 10.45 в день старта.