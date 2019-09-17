«Цифровой забег» посвятят в Пскове переходу на новый формат телевещания

В субботу, 21 сентября, в Пскове пройдут Всероссийские соревнования по бегу «Кросс нации», участниками которых станут более 2 тысяч жителей региона. Торжественное открытие запланировано на 11.30. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Местом старта и финиша станет площадка рядом с Власьевской башней Псковского кремля и инсталляцией «Россия начинается здесь».

Для детей предусмотрена дистанция в 1 километр, для спортсменов старше 10 лет — дистанции 4 и 8 километров.

В рамках «Кросса наций» также состоится «Цифровой забег», приуроченный к переходу с аналогового на цифровое телевещание. Дистанция составит 5040 метров, что соответствует количеству вышек, которые обеспечивают цифровое вещание на территории России.

До 20 сентября продолжается регистрация на «Кросс нации», которая проводится в детско-юношеской спортивной школе «Надежда» (Псков, улица Гагарина, дом 5а) с 10.00 до 18.00. Зарегистрироваться можно и в день забега на стартовой площадке с 9.00 до 11.00.