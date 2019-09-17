Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

«Цифровой забег» посвятят в Пскове переходу на новый формат телевещания

17 сентября 2019 года, 15:00

В субботу, 21 сентября, в Пскове пройдут Всероссийские соревнования по бегу «Кросс нации», участниками которых станут более 2 тысяч жителей региона. Торжественное открытие запланировано на 11.30. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Местом старта и финиша станет площадка рядом с Власьевской башней Псковского кремля и инсталляцией «Россия начинается здесь».

Для детей предусмотрена дистанция в 1 километр, для спортсменов старше 10 лет — дистанции 4 и 8 километров.

В рамках «Кросса наций» также состоится «Цифровой забег», приуроченный к переходу с аналогового на цифровое телевещание. Дистанция составит 5040 метров, что соответствует количеству вышек, которые обеспечивают цифровое вещание на территории России.

До 20 сентября продолжается регистрация на «Кросс нации», которая проводится в детско-юношеской спортивной школе «Надежда» (Псков, улица Гагарина, дом 5а) с 10.00 до 18.00. Зарегистрироваться можно и в день забега на стартовой площадке с 9.00 до 11.00.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Кратковременные дожди возможны 18 сентября на территории Псковской области
До пятницы продлится регистрация на чемпионат по дворовому футболу на кубок главы Псковской области
До нового места учёбы воспитанники псковского «Подростка» добираются на спецавтобусе
Банк России приглашает псковичей посетить выставку монет и посидеть в инкассаторской машине
Журналисты назвали ведущие темы прошедшей недели для Псковской области
Избранный глава Дновского района пообещал уважать права граждан и соблюдать конституцию
В первую субботу октября в центре Пскова развернётся областная сельскохозяйственная ярмарка
Новый пожарный пост в гдовском селе Ямм оснастят специальной техникой
Псковичи смогут пообщаться с лучшими детскими писателями России на фестивале «Книжная яблоня»

Комментарии

Авторизация
No comments
Испытание высотой

Спорт
10 сентября 10:19

Испытание высотой

«Псков-747» впервые с сезона 2012/13 годов борется за победу во втором дивизионе, но ничья от Великих Лук на днях заставила псковичей опуститься строчкой ниже
А судьи кто

Спорт
5 сентября 11:53

А судьи кто

Топ-5 псковских арбитров из элитных дивизионов России в командных видах спорта
ЗОЖ здорового человека

Спорт
27 августа 09:59

ЗОЖ здорового человека

«Псковская правда» выяснила, как взрослые и дети понимают здоровый образ жизни