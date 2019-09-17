До нового места учёбы воспитанники псковского «Подростка» добираются на спецавтобусе

В понедельник, 16 сентября, учащиеся Центра «Подросток», который на днях переехал в здание псковского филиала Санкт-Петербургского государственного экономического университета на Крестовском шоссе, стали пассажирами нового специального рейса ГППО «Псковпассажиравтотранс». По рабочим дня в 7.30 учащиеся смогут добраться на учёбу от площади Ленина до здания СПбГЭУ, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе транспортного предприятия.

«На безвозмездной основе, ребятам выделили весь четвёртый этаж для проведения занятий. На базе СПбГЭУ будут проходить теоретические занятия, а вот практику ребята уже будут проходить на базе Псковского агротехнического колледжа, - пояснила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко.

Напомним, что занятия в старом здании Центра «Подросток из-за его аварийности продолжаться не могли и в ситуацию пришлось вмешаться губернатору Михаилу Ведерникову. «Псковская правда» побывала в учреждении, где вместе с аттестатом подросткам выдают корочку пекаря, продавца, кондитера или строителя.